تراجع بمنطقة اليورو لأقل مستوى فى 8 أشهر

هبوط النمو بالنشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو في الشهر الماضي، بفعل التراجع في نشاط الخدمات لأقل مستوى في 8 أشهر.



وكشفت بيانات مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات الصناعي اليوم الجمعة، أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو سجل 55.1 نقطة في أبريل الماضي، مقابل 55.2 نقطة في مارس السابق له.



أما على مستوى نشاط الخدمات، فأوضحت البيانات أنه تراجع لأدنى مستوى في 8 أشهر مُسجلًا 54.7 نقطة في أبريل، مقابل 54.9 نقطة في مارس.



وأوضحت البيانات أن الطلبات الجديدة تباطأ نموها، كما أن النشاط الصناعي سجل أبطأ وتيرة نمو في 17 شهرًا.