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الجمعة 04/مايو/2018 - 10:47 ص

«خطة النواب» لوزير التعليم: ما حقيقة النظام الجديد؟

محمد فؤاد
محمد فؤاد
محمد الشريف
dostor.org/2155800

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال موجه إلى وزير التعليم، بشأن نظام التعليم الجديد وموقف المدارس التجريبية داخل هذا النظام.

ولفت إلى أنه بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، لا بد من طرح الأسئلة التالية: ما حقيقة النظام الجديد للتعليم المزعم تطبيقه، وما موقف المدارس التجريبية فيه؟

وقال فؤاد، في بيان له اليوم، إنه تبين خلال الأيام الماضية حالة ضجر شديدة بين أولياء الأمور والطلبة والعديد من المدرسين حول نظام التعليم الجديد، مشيرا إلى أن العديد منهم أبدوا عدم قدرتهم على فهمه أو استيعابه.

وأضاف أن العديد من المعلومات التى تم تداولها حول هذا النظام ونتائجه وآلياته منها ما هو غير متطابق وغير منطقي ومغلوط، مشيرا إلى أنه كان من الواجب إطلاعنا على حقيقة الأمر والوقوف عليه ليكون لدينا الرد المناسب على كل ما يتم تداوله في هذا الشأن.

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