مصرع 4 عمال في منجم للذهب بجنوب إفريقيا عقب هزة أرضية

أعلنت شركة تعدين في جنوب إفريقيا مصرع أربعة عمال وفقدان آثنين آخرين بعد حدوث هزة أرضية أدت لوقوع انهيار صخري في منجم للذهب.



وأوضحت شركة سيباني-ستيلووتر، حسبما ذكرت شبكة «إيه بي سي» نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن 13 عاملًا حوصروا في منجم «ماساخين» بعد حدوث هزة أرضية بلغت شدتها 2.2 درجة على مقياس ريختر أمس، مضيفة أنه تم إنقاذ 6 عمال وتم تحديد موقع عامل آخر في المنجم.



يذكر أن نحو 1000 عامل حوصروا في منجم آخر للذهب تديره شركة «سيباني-ستيلووتر»، في وقت سابق من هذا العام، لما يقرب من يوم كامل بعد انقطاع الكهرباء عن المنجم.

