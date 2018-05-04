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الجمعة 04/مايو/2018 - 10:39 ص

الكويت تتضامن مع المغرب في المحافظة على وحدة أراضيه

أمير الكويت
أمير الكويت
منار أحمد
dostor.org/2155790

أعلنت الكويت تضامنها مع المغرب وتأييدها في كل ما يتخذه من إجراءات لصيانة أمنه واستقراره، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتة «كونا».

وقال مصدر مسؤول بالخارجية الكويتية: «إن الكويت تدين بشدة التدخلات الإيرانية في المغرب، ورفضها لأى محاولة تستهدف أمن واستقرار ووحدة أراضي المملكة المغربية».

كما شدد المصدر الكويتي المسؤول على موقف دولة الكويت الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها والتصدي لأى محاولة تسعى للتدخل في شؤونها الداخلية، أيا كان مصدرها.

ونوه المصدر المسؤول في الخارجية الكويتية، بأهمية الالتزام باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهى المبادئ الدولية التي ترتكز عليها العلاقات بين الدول ويؤكدها ميثاق الأمم المتحدة.

وقطع المغرب علاقته الدبلوماسية بإيران، عقب دعم «طهران» جبهة البوليساريو.


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