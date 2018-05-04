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فن
الجمعة 04/مايو/2018 - 10:38 ص

محمد دياب: أُقدم أدوار الشر لكتابتها بطريقة جيدة

الفنان محمد دياب
الفنان محمد دياب
محمد قدري
dostor.org/2155788

قارب الفنان محمد دياب على الانتهاء من جميع مشاهد مسلسله الجديد «أيوب» المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل من بطولة الفنان مصطفى شعبان.

وقال «دياب» في تصريح لـ«الدستور»، أقدم أدوار الشر خلال أعمال متتالية لأن غيرها لم يغرني بعد، كما أن أدوار الشر مكتوبة بطريقة جيدة ولذلك يقدمها ولكن لو عرضت عليه أدوار مختلفة تماما وجيدة بالطبع سيقدمها.

«أيوب» بطولة مصطفى شعبان، آيتن عامر، محمد لطفى، ميريهان حسين، محمد دياب، وهنا الزاهد، تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد صالح.

وتدور أحداث المسلسل حول شاب مكافح يبحث عن فرصة عمل مناسب، ويصبح موظفا في بنك، وبعد فترة تدبر له مكيدة يدخل على إثرها السجن ظلمًا، وتتوالى الأحداث.

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