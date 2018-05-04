القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
08:31 م

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ
01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
سياسي
الجمعة 04/مايو/2018 - 10:36 ص

الأحد.. «تعليم النواب» تواصل مناقشة تطوير نظام الثانوية

الأحد.. «تعليم النواب»
محمد جعفر
dostor.org/2155786

تستكمل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في اجتماعها يوم الأحد المقبل، مناقشة خطة تطوير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يخص نظام الثانوية العامة، وبرنامج "المعلمون أولًا".

وتبدأ اللجنة في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى كمال الدين حسين و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية، بالاشتراك مع لجنتى الشئون الصحية والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

كما تناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الصحية.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم

منذ 6 أيام

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن

منذ أقل من شهر

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة

منذ أقل من شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ شهر

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين

الآن

كل ما تريد معرفته عن جماعة «إيتا الانفصالية»

صحيفة إسرائيلية تكشف خطة ترامب حول مستقبل القدس

زيارة نادرة لوزير الخارجية الصينى لكوريا الشمالية

«الجليد الأسود».. أبرز المعلومات عن أكبر طائرة في العالم

الأكثر قراءة

«هروب المدرب الجديد».. الزمالك في ورطة بسبب «جروس»

«المالية» تكشف مواعيد صرف رواتب 4 شهور

موعد مباراة الأهلى والترجى والقنوات الناقلة

عاجل.. سقوط خلية إرهابية بفيصل

ألبومات الصور

العسيلي يبدأ حفله في الأهرام الكندية بـ«مجنونة» (صور)

أحمد زكريا يتألق في حفل جامعة الأهرام الكندية (صور)

«الهواء القاتل».. 3 مقالب قمامة وراء 20% من وفيات سكان شرق القاهرة

جنات تتألق بحفل في جامعة الأهرام الكندية (صور)

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

«هروب المدرب الجديد».. الزمالك في ورطة بسبب «جروس»

«المالية» تكشف مواعيد صرف رواتب 4 شهور

موعد مباراة الأهلى والترجى والقنوات الناقلة

عاجل.. سقوط خلية إرهابية بفيصل

كشكول

"التعليم العالى" تعيين عدد من القيادات الإدارية بالمعاهد الخاصة

بالصور.. تربية رياضية المنوفية تنظم أول مهرجان في السباحة

مجلس جامعة بنى سويف يوافق على إنشاء برنامج الترجمة الألمانية بآداب

"تحليل المستحضرات الدوائية" رسالة ماجستير بصيدلة حلوان.. الأثنين

اختتام المراجعات المجانية لطلاب الاعدادية في 6 اكتوبر

الأمصار

انتخابات تركيا.. «الشعب الجمهوري» يعلن عن مرشحه لينافس أردوغان

العبادي لـ قيادات الحشد الشعبي: لن تهنئوا بسرقة أموال المقاتلين

إغماء وتدافع بالإمارات بسبب «الفيمتو»

تونس.. انتهاء حملة المرشحين في الانتخابات البلدية

ثوران بركان في ولاية هاواي

منوعات

«الصحة العالمية» تحتفل بيوم نظافة الأيدى.. غدًا

تعرف على موعد والقنوات الناقلة للقاء الأهلى والترجى

«دراسة»: القلق والتوتر يُعرض للشيخوخة المبكرة

ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

الصحة

دراسة: الابتعاد عن تناول اللحوم تُقلل نسبة الوفيات

الدستور على فيسبوك