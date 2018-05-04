الأحد.. «تعليم النواب» تواصل مناقشة تطوير نظام الثانوية

تستكمل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في اجتماعها يوم الأحد المقبل، مناقشة خطة تطوير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يخص نظام الثانوية العامة، وبرنامج "المعلمون أولًا".



وتبدأ اللجنة في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى كمال الدين حسين و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية، بالاشتراك مع لجنتى الشئون الصحية والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.



كما تناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الصحية.