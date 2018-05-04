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الثقافة
الجمعة 04/مايو/2018 - 10:34 ص

«العزل الأكبر».. أحاسيس مرهفة ومشاعر متباينة لـ هبة حسين

«العزل الأكبر»..
جمال عاشور
dostor.org/2155782

يستمر معرض «العزل الأكبر»، للفنانة د. هبة حسين، بجاليري مصر حتى 20 يونيه، بعدما نجحت في اصطحاب جمهورها إلى مساحات شاعرية مرهفة جسدتها شكلًا ومضمونًا بطولات نسائية تشبعت بأحاسيسهن الدافئة الحالمة مسطحاتها التي حاولت من خلالها الولوج إلى الوجدان الإنساني تستشرف مواقف ومشاعر متباينة خلال رحلة البحث عن الذات.

خلقت «هبة حسين» في أعمالها، حالات البناء والتكوين مساحة لأحلام بطلاتها الثابتات بين تشابكات الحقيقة بالحُلم، بوجوههن الصامتة البواحة بكل أسرار صراع المد والجزر الذاتي مع الواقع.

وحرص عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم والفن بينهم الفن القديرة صفية العمري مشاركة الفنانة احتفالها بإفتتاح العرض، الذي عزفت لوحاته بين غواية التفرد وهموم الواقع.


وقالت الفنانة هبة حسين: «الحياة التي نعيشها هي الحياة القائمة على المبادئ والمُثل سعيًا نحو غايات كبرى، مما يجعل الإنسان – في نهاية المطاف – يشعر بالوحدة والغُربة حيث لا يكون هناك من يرغب في مصاحبته خلال رحلته على هذا الطريق الصعب، وهذا هو الثمن الذي يدفعه الشخص منا راضيًا إذا ما أراد أن يكون متفردًا، مثابرًا، متأملًا – طوال الوقت – في هذا العالم الذي يُغرينا أن نسترخي ونتكاسل بدلًا من أن نُبدع !! ويا للغرابة !! فالوحدة هي المكان الوحيد الذي يتيح لنا الفرصة لكي نحقق أحلامنا».

«العزل الأكبر».. أحاسيس مرهفة ومشاعر متباينة لـ هبة حسين
«العزل الأكبر».. أحاسيس مرهفة ومشاعر متباينة لـ هبة حسين
«العزل الأكبر».. أحاسيس مرهفة ومشاعر متباينة لـ هبة حسين
«العزل الأكبر».. أحاسيس مرهفة ومشاعر متباينة لـ هبة حسين
«العزل الأكبر».. أحاسيس مرهفة ومشاعر متباينة لـ هبة حسين
«العزل الأكبر».. أحاسيس مرهفة ومشاعر متباينة لـ هبة حسين
«العزل الأكبر».. أحاسيس مرهفة ومشاعر متباينة لـ هبة حسين
«العزل الأكبر».. أحاسيس مرهفة ومشاعر متباينة لـ هبة حسين
«العزل الأكبر».. أحاسيس مرهفة ومشاعر متباينة لـ هبة حسين
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