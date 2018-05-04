وصول 158 لاجئًا من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة

تمكنت قافلة مهاجرين تضم 158 لاجئًا أغلبها من النساء والأطفال من العبور إلى الجانب الأمريكى بولاية كاليفورنيا، على الحدود مع المكسيك.



وذكرت قناة «الحرة» الأمريكية، اليوم الجمعة، أن هذه المجموعة هى جزء من قافلة كانت تتألف من أكثر 1500 مهاجر من دول أمريكا الوسطى قامت برحلة استمرت لأكثر من شهر داخل المكسيك باتجاه الولايات المتحدة بهدف اللجوء إليها، موضحة أن هؤلاء من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس، وجاءوا إلى الولايات المتحدة هربًا من العنف والجريمة والوضع الاقتصادي السيئ بأوطانهم.



وفي ولاية «تينيسى» الأمريكية، أعلنت الشرطة عن مقتل شخص بنيران مسلح وسط أحد المراكز التجارية، وألقت الشرطة القبض على المشتبه به، وقالت إن إطلاق النار وقع بعد مشادة كلامية أعقبها اشتباك بالأيدي بين الضحية والمسلح.