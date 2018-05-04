تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، قبيل تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، ومع ارتفاع الدولار الأمريكي.



وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.2% إلى 1310.5 دولار للأوقية.



كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1310.9 دولار للأوقية بنسبة تراجع 0.09%.



ويأتي هبوط المعدن النفيس بالتزامن مع قوة العملة الأمريكية، بدعم بيانات اقتصادية إيجابية، وخلال تلك الفترة صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 92.516 دولار.