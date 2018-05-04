رئيس وزراء كندا يتعهد بدعم المصالحة بين الكوريتين

تعهد رئيس الوزراء الكندي، جوستن ترودو، اليوم الجمعة، بتقديم الدعم الفعال لعملية المصالحة بين الكوريتين، ولجهود سول الجارية لإرساء السلام ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.



ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، عن ترودو، في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، تعهده بدعم الجهود الكورية الجنوبية، من أجل التخلص من الطموحات النووية للشطر الشمالي، معلنا مناقشة الأمر في القمة القادمة لدول السبع الكبار القادمة، والمقرر انعقادها في كندا الشهر المقبل، وفق ما أورده مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي (البيت الأزرق).



وتأتي محادثة ترودو ومون عقب أسبوع من عقد الأخير قمة تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والتي اتفقا خلالها على العمل من أجل تحقيق هدف النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.