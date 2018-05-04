باسل خياط بين «تانغو» و«الرحلة» فى رمضان

ينتظر الفنان السوري باسل خياط، عرض مسلسلين له دفعة واحدة خلال دراما رمضان، أحدهما فى لبنان وهو مسلسل «تانغو» والآخر «الرحلة» بمصر.



وتدور أحداثمسلسله اللبنانى حول قصة حب تجمع بين رباعي من راقصي التانجو، يتحدثون فيها عن طريقة الحب وكيفية التعامل مع الحبيب، وكل واحد منهم يرى الحب بطريقته التي تختلف عن الآخر، وكل واحدة تحكي عن ردة فعلها المتوقعة إذا تركها حبيبها.



ويشارك في بطولة العمل باسم مغنية، ودانا مارديني، ودانييلا رحمة، وفرح بيطار، ومن إخراج رامي حنا ويعرض على الشاشات اللبنانية والسورية.



بينما المسلسل الثاني هو «الرحلة» بطولة ريهام عبدالغفور وحنان مطاول ووليد فواز ومي سليم وثراء جبيل ومن إخراج حسام علي ويعرض على شاشة DMC.

