«عبدالرازق»: اللجنة المصرية السعودية استعرضت فرص الاستثمار

قال أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن لقاء وزير التجارة المصري مع نظيره السعودي خلال فعاليات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة في دورتها الـ16، استهدف اطلاع المغتربين المصريين بالسعودية على جميع التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى بصفة عامة والقطاع الصناعى بصفة خاصة.



وأضاف "عبدالرازق"، أنه تم استعراض أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بخريطة الاستثمار الصناعى وكيفية التواصل مع هيئة التنمية الصناعية لتحديد المشروعات المستهدفة وبدء إجراءات التنفيذ.