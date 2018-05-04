«التخطيط»: نستهدف ميكنة 100 خدمة حكومية بالمحليات

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مستهدفات خطةِ التنميةِ المستدامةِ متوسطة المدى (182019-212022) إذ تستهدف الخطة الاستمرار في برامج تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة على نُظم الإدارة الحديثة إلى جانب تطبيق فكر الموارد البشرية في جميع الجهات الحكومية.



وأوضحت أن الخطة تستهدف ميكنة 100 خدمة حكومية بالمحليات تعمل على تخفيض الوقت المُستغرق في تقديم هذه الخدمات بنسبة 60٪ فضلًا عن تطوير إجراءات التقاضي بميكنة 40 محكمة مع تقديم 30 خدمة جديدة على موقع بوابة الحكومة الالكترونية إلي جانب ميكنة العمل بعدد 10 مكاتب جديدة للشهر العقاري والتي تعمل على تخفيض زمن تقديم الخدمة بنسبة 90٪