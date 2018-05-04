القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
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الجمعة 04/مايو/2018 - 10:21 ص

«الإسكان» تدعو شركات المقاولات لتنفيذ مشروعات صرف صحى بالشرقية

وزير الإسكان
وزير الإسكان
الدستور
dostor.org/2155766

دعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، شركات المقاولات (من الفئة الأولى حسب تصنيفها بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء) المتخصصة فى مجال أعمال شبكات الانحدار، ومحطات الرفع، وخطوط طرد الصرف الصحى، للاشتراك فى المناقصة العامة لتنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحى، ومحطات الرفع، وخطوط الطرد، التابعة لقرى قصاصين الأزهار، وأبوالعوينات، وكتلة سكنية 1، وعزب (درويش – صادق – أبوالقراميط – عطوة – الديربى – أبوسعادة -عسكر)، بمركز أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، وكذا تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحى، ومحطات الرفع، وخطوط الطرد، لقرى بنى منصور، وقرية الشوافين، وقرية منشأة السادات، وقرية منشأة ناصر، وعزبة الحاج على، وعزبة القاضى، وعزبة الكوبرى، وعزبة راجح، وكتلة سكنية 2، وعزبة البقلى، وكتلة سكنية 3، بمركز أولاد صقر، بمحافظة الشرقية.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، إن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والممول من البنك الدولى بقرض قيمته 550 مليون دولار فى مرحلته الأولى، لتوسعة وتحسين خدمات الصرف الصحي فى 155 قرية وتوابعها، بمحافظات الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، ومد خدمات الصرف الصحي المتكاملة إلى 167 ألف وصلة منزلية لخدمة 833 ألف نسمة.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني لوزير الإسكان، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات: يتم طرح المناقصة بنظام المظروفين (فنى ومالى)، حسب أحكام دليل إجراءات الشراء والتعاقدات المطبق على برنامج (SRSSP).

وأوضح "إسماعيل" أنه ستتم ترسية العطاء على مقدم العطاء الذى يلبى شروط التأهيل الفنى طبقا للمعايير المُدرجة بوثائق المناقصة، الذي يقدم العطاء الأقل سعرًا، ويلتزم المقاول بمراعاة الشروط البيئية والاجتماعية، وشروط السلامة المهنية المنصوص عليها فى وثائق المناقصة، كما يلتزم المقاول الذى سيتم الترسية عليه بتقديم تأمين نهائى قدره 5 % من قيمة العقد عند الترسية، ويلتزم مقدمو العطاءات بملء جميع نماذج إثبات المؤهلات المرفقة ضمن وثائق المناقصة.

وتابع، أنه تمت إتاحة وثائق المناقصة للاطلاع والحصول عليها، من الإدارة العامة للعقود والمشتريات بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، وسيتم عقد جلسة استفسارات ما قبل تقديم العطاءات بمقر الشركة، مشيرًا إلى أنه يجب على مقدمى العطاءات تسليمها قبل الموعد النهائى لتسليم العطاءات، فى الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء 6-6-2018، بمكتب الإدارة العامة للعقود والمشتريات بمقر الشركة، على العنوان التالى (شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية – 29 شارع سعد زغلول – الزقازيق – محافظة الشرقية – خلف مديرية الإسكان والمرافق).

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