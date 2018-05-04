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الجمعة 04/مايو/2018 - 10:15 ص

تعرف علي الحكم الشرعي لزكاة من يمتلك سيارة وشقة

الأزهر
الأزهر
وليد عبدالعظيم
dostor.org/2155761

ورد سؤال إلي مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، يقول: لدي سيارة ملاكي، وأعمل بها في شركة معينة، وعندي شقتي الخاصة التي أسكن فيها، ما حكم زكاة المال عن السيارة والشقة؟

وأجاب الأزهر قائلًا: الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولها شروط محددة وضعتها الشريعة الإسلامية، وهي: بلوغ النصاب، وحولان الحول، فإذا امتلك الإنسان مالًا وكان هذا المال بالغًا النصاب وهو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار21، وحال عليه الحول أي مرت عليه سنة هجرية، فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

وأضاف، في معرض رده علي سؤال أحد المواطنين: وبناءُ علي ما تقدم ذكره، فلا زكاة عليك في عين السيارة، وإنما تجب عليك الزكاة في ما تدره السيارة لك من ربح إذا بلغ النصاب المقدر شرعًا، وحال عليه الحول.

وأما الشقة: فأوضح الأزهر حكمها من ناحية الزكاة، أن ما عليه الأئمة الأربعة أنه لا زكاة عليها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" (متفق عليه)، فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أنه لا تجب الزكاة فيما أعده المسلم لنفسه لغير غرض التجارة.

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