القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
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الجمعة 04/مايو/2018 - 08:14 ص

«الأرصاد»: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد ـ أرشيفية
الأرصاد ـ أرشيفية
dostor.org/2155698

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية نهارا لطيف ليلا.

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

كما تنشط على البحر المتوسط وخليج السويس كما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية قد تمتد لمحافظات الدلتا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 39

وسط الدلتا 25 39

الإسكندرية 22 26

بلطيم 22 32

مطروح 20 25

السلوم 17 24

سيوة 21 30

بورسعيد 24 30

دمياط 22 30

العريش 20 36

رفح 19 34

الإسماعيلية 24 40

السويس 24 40

رأس سدر 24 32

نخل 19 39

نويبع 23 34

طابا 22 34

كاترين 11 25

الطور 25 35

شرم الشيخ 25 34

الغردقة 24 33

مرسى علم 25 33

الفيوم 23 39

بني سويف 23 39

المنيا 25 38

أسيوط 26 39

سوهاج 27 40

قنا 26 40

الأقصر 26 42

أسوان 27 44

أبو سمبل 25 44

الوادي الجديد 23 45

شلاتين 25 34

أبو رماد 24 33

رأس حدربة 25 33

حلايب 26 33

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