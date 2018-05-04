عضو بالمجلس الوطنى الفلسطينى يعترض على انتخاب اللجنة التنفيذية بـ«التصفيق»

اعترض نبيل عمرو عضو المجلس الوطني الفلسطيني والقيادي في حركة فتح على انتخاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالتصفيق.



وقال "عمرو" في كلمة له في ختام أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني، فجر اليوم الجمعة، إنه "ليس ضد التوافق، إلا أنه كان يفضل أن ينجح صندوق الاقتراع داخل المجلس الوطني في اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية، باعتباره أحد أشكال الديمقراطية".



وطالب "عمرو" الذي وصفه الرئيس محمود عباس بصديقه بعد أن قدمه للكلمة، بضرورة أن تدعو اللجنة التنفيذية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بقرار من منظمة التحرير.