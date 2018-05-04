«ترامب» يأمر بالنظر فى خفض القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية

نقلت صحيفة نيويورك تايمز، أمس الخميس، عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر وزارة الدفاع الأمريكية بتجهيز خيارات لخفض حجم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.



وأضافت الصحيفة أن تقليص حجم القوات الأمريكية ليس المقصود منه أن يكون ورقة مساومة في القمة المقررة، في أواخر مايو أو أوائل يونيو المقبل، بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حول برنامج أسلحة بيونغ يانغ النووية، وفقا لوكالة "رويترز".



لكن المسؤولين قالوا إن إبرام أي معاهدة سلام بين الكوريتين قد يقلص الحاجة للقوات الأمريكية المرابطة في شبه الجزيرة الكورية والبالغ قوامها 23500 جندي، مؤكدين أنه ليس من المرجح سحب القوات الأمريكية بالكامل.



ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الدفاع على طلبات للتعليق.