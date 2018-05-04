وزير الخزانة الأمريكى يؤكد إجراء محادثات جيدة مع الصين

صرح وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، اليوم الجمعة، بأن المحادثات الجارية مع الصين جيدة للغاية، وذلك قبل انطلاق يوم جديد من المفاوضات فى بكين هدفها تجنب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.



وقال "منوتشين" للصحفيين: «نجرى مناقشات جيدة للغاية، وذلك لدى مغادرته الفندق قبل انطلاق يوم ثان وأخير من المحادثات مع ليو هي، نائب رئيس وزراء الصين».



وأحاطت بكين وواشنطن مناقشاتهما بكثير من السرية حتى الآن، كما بقيت وسائل الإعلام الصينية صامتة حيال زيارة الوفد الأمريكى.



وتأتى زيارة الوفد الأمريكى فى وقت هدد "ترامب" بفرض رسوم جمركية ابتداءً من 22 مايو على بضائع صينية يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة وتبلغ قيمتها خمسين مليار دولار.



وأكدت الصين أنها على استعداد للرد من خلال فرض رسوم على بضائع مستوردة من الولايات المتحدة وتبلغ قيمتها خمسين مليار دولار أيضًا.