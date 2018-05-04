الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجراليوم الجمعة، حملة مداهمات تخللها اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد مصادر محلية، فى نابلس بأن المدينة شهدت طوال ساعات الليلة مواجهات عنيفة في عدد من محاورها وخاصة دوار الشهداء، وشارع فيصل وعلى مدخل مخيم بلاطة شرق المدينة.



وسمع خلال المواجهات أصوات إطلاق نار وانفجارات كبيرة، فيما رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.



واشتعلت النيران في سيارة أحد المواطنين إثر إلقاء قوات الاحتلال قنبلة صوت داخلها على دوار عصيرة شمال المدينة.



وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، واعتقلت مواطن ونقلته إلى جهة مجهولة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم، وداهمت عددا من منازل الموطنين، فيما عاث جنود الاحتلال خرابا بمنازل المواطنين في منطقة جبل أبو رمان بالخليل.