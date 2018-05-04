القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
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الجمعة 04/مايو/2018 - 06:56 ص

خطة بريطانيا لتوسيع الحلف المناهض لروسيا

تسميم سيرجي ويوليا
تسميم سيرجي ويوليا سكريبال
مروة عنبر
dostor.org/2155688

تنوى بريطانيا انتهاز الفرصة، واستخدام عدد من مؤتمرات القمة الدولية في عام 2018، لتوسيع الحلف المناهض لروسيا، على خلفية القضية حول تسميم سيرجي ويوليا سكريبال في سالزبوري، وفقا لصحيفة الجارديان نقلا عن مصادر حكومية.

ويعتزم الدبلوماسيون البريطانيون استخدام 4 منتديات رئيسية لهذا الغرض، والتي من المتوقع أن تجري هذا العام اجتماعات قادة السبعة الكبار، وقمة العشرين، بالإضافة إلى مؤتمرات قمة الناتو والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن العلاقات القائمة بين روسيا وبريطانيا ازدادت تأزما بشكل حاد، بعد وقوع حادث سالزبوري، حيث تم تسمم عقيد المخابرات العسكرية الروسية المتقاعد سيرجي سكريبال وابنته يوليا.

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