القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
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الجمعة 04/مايو/2018 - 06:53 ص

صحيفة إسرائيلية تكشف خطة ترامب حول مستقبل القدس

ترامب
ترامب
مروة عنبر
dostor.org/2155687

كشف مسؤولون أمريكيون لوزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي، أن إدارة ترامب ستطلب من إسرائيل الانسحاب من 4 أحياء عربية في القدس الشرقية التي من المحتمل أن تصبح عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية، وهذه الخطوة تعتبر جزء من خطة السلام التي من المتوقع أن يتم الكشف عنها بعد نقل السفارة، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأفادت الصحيفة، اليوم، بأنه تم تقديم نقل السيطرة على الأحياء (جبل المكبر، العيسوية، شعفاط وأبو ديس) إلى ليبرمان كقطعة واحدة فقط من خطة السلام الأكبر التي ظلت الإدارة الأمريكية تعمل عليها خلال العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تقبل إسرائيل، الخطة بمجرد تقديمها على الرغم من التنازلات المؤلمة المحتملة.

وأوضحت الصحيفة أنه مقابل التنازلات المتوقعة من إسرائيل، وعدت الإدارة الأمريكية بدعم وتزويد الجيش الإسرائيلي بأسلحة متطورة في حال نشوب صراعات واسعة النطاق مع إيران أو سوريا.

وتأتي هذه التسريبات قبل أقل من أسبوعين من نقل السفارة الأمريكية رسميا إلى القدس في 14 مايو الجاري، ومن المتوقع الكشف عن الخطة الكاملة بعد وقت قصير من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في وقت سابق، أنه لن يقبل بصفقة ترامب إذا لم تكن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

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