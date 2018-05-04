حملة مرورية لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق الدائرى

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملة مكبرة، لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق الدائري، وضبط الباعة الجائلين لانتظام حركة الطريق.



شارك في الحملة قيادات وضباط مديرية أمن الجيزة، ومدير وضباط شرطة المرافق، بالاشتراك مع الإدارات العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن، وأسفرت جهود الحملة في مجال المرافق، عن ضبط 25 إطار كاوتش هالكا، خرطوم هواء، 2 سلم خشب، 3 بطانية، وإزالة 6 عشش.



كما تمكنت الحملة في مجال المرور، من ضبط 87 حالة سحب متنوعة، 38 تصالحا فوريا، غرامات بقيمة 11700 جنيه.



وتحررت المحاضر اللازمة وعرضت على النيابات المختصة للتحقيق.