القيادة العامة للجيش الليبى تؤكد تقدم قواتها نحو مدينة درنة

صرح مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي، اليوم الجمعة، بأن قوات الجيش الليبي تتقدم في عدة محاور القتال في مدينة درنة الليبية شرق البلاد، لافتًا إلى أن قوات الجيش سيطرت على مواقع جديدة كانت تابعة لجماعات مسلحة تنتمي لمجلس شورى درنة.



وقال "العبيدي"، في تصريحات صحفية، إن القوات المسلحة الليبية تتقدم بخطى ثابتة نحو تحرير درنة وتسيطر على مواقع جديدة وتتخذ تمركزات متقدمة على تخوم العدو القريبة من مدينة درنة، لافتًا إلى أنه وفقًا للخطة التي وضعها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، التي تهدف لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية.



وأوضح أن ساعة الحسم اقتربت وستدخل قوات الجيش الليبي مدينة درنة فاتحين بعد هلاك كل الإرهابيين وزبانيتهم.



يُذكر أن القائد العام للقوات العربية الليبية المسلحة المشير خليفة حفتر، أعطى أوامره إلى أمر مجموعة عمليات عمر المختار لواء سالم الرفادي، باتخاذ كافة التجهيزات والتدابير لمواجهة تجمعات ومواقع الإرهابيين المسيطرين على مدينة درنة.



ومدينة درنة، هي المدينة الوحيدة في إقليم برقة التي ما زالت تحت سيطرة ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة، وهو فصيل مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم القاعدة.