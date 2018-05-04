ماكين يهاجم ترامب فى كتاب جديد بعنوان «موجة لا تهدأ»

هاجم جون ماكين رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس الأمريكى دونالد ترانب من خلال انتقادات لاذعة في كتاب جديد بعنوان «موجة لا تهدأ».



واتهم ماكين في كتابه الجديد ترامب بالتقاعس عن التمسك بالقيم الأمريكية، وإكالة المديح على طغاة دوليين، على حد تعبيره، وتشويه وسائل الإعلام وتجاهل حقوق الإنسان والحط من قدر اللاجئين.



وقال ماكين في كتابه «موجة لا تهدأ» والذي شاركه في إعداده معاونه القديم مارك سولتر المديح يضمن صداقته والانتقاد عداوته، مضيفا أنه من الصعب أن تعرف ماذا يمكن أن تتوقع من الرئيس ترامب.



ويعد ماكين من أقوى الأصوات في الحزب الجمهوري في مجال السياسة الخارجية على الرغم من معركته مع مرض السرطان.



ووفقا لرويترز، فإن الكتاب سيصدر في الـ 22 من مايو الجاري، وقد تم إرسال نسخة مسبقة إلى رويترز من قبل الناشر سيمون وشوستر.