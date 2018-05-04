«الثروة المعدنية» تتسلم 28.4 مليون دولار من أرباح منجم السكرى

سددت شركة سنتامين مصر للتنقيب عن الذهب، نحو 28.4 مليون دولار للهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، خلال الربع الأول من العام الحالى، تمثل حصة الدولة من أرباح منجم السكرى خلال الفترة المذكورة، وفقًا لبيان من الشركة على موقعها الإلكترونى.



وأضافت الشركة في بيان لها، أن إيرادات الشركة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 23%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتصل إلى 172.5 مليون دولار، حيث زادت مبيعات الشركة من الذهب بنحو 14% لتصل إلى 131.045 ألف أوقية من الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى، كما ارتفع متوسط سعر الذهب خلال الربع الأول من العام الحالى بنحو 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ليصل إلى 1328 دولارًا للأوقية.



وأوضحت أن أرباح الشركة قبل الضريبة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالى، بنسبة 122% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتصل إلى 65.4 مليون دولار، وانخفضت تكاليف الإنتاج بنحو 11% فى فترة المقارنة لتصل إلى 71.3 مليون دولار، مما أدى إلى تراجع تكلفة إنتاج أوقية الذهب بنسبة 21% لتصل إلى 581 دولارًا، لافتة إلى أن إنتاج الشركة من ذهب منجم السكرى فى مصر ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 14% ووصل إلى 124.296 ألف أوقية مقابل 109.187 ألف أوقية خلال نفس الفترة من العام الماضى، فيما انخفض بنسبة 19% مقارنة بإنتاجها خلال الربع الأخير من العام الماضى.



وتحصل الهيئة على 55% من أرباح «سنتامين» عن عملياتها فى منجم السكرى، بعد أن تسترد الشركة التكاليف الاستثمارية، كما تحصل على 3% إتاوة، وتورد الشركة قيمة الإتاوة لهيئة الثروة المعدنية مرتين سنويًا.