القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:47 ص

وزير الإعلام اليمنى: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
08:31 م

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ
01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
اقتصاد
الجمعة 04/مايو/2018 - 02:57 ص

«الثروة المعدنية» تتسلم 28.4 مليون دولار من أرباح منجم السكرى

منجم السكري
منجم السكري
سيد ابراهيم
dostor.org/2155672

سددت شركة سنتامين مصر للتنقيب عن الذهب، نحو 28.4 مليون دولار للهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، خلال الربع الأول من العام الحالى، تمثل حصة الدولة من أرباح منجم السكرى خلال الفترة المذكورة، وفقًا لبيان من الشركة على موقعها الإلكترونى.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن إيرادات الشركة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 23%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتصل إلى 172.5 مليون دولار، حيث زادت مبيعات الشركة من الذهب بنحو 14% لتصل إلى 131.045 ألف أوقية من الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى، كما ارتفع متوسط سعر الذهب خلال الربع الأول من العام الحالى بنحو 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ليصل إلى 1328 دولارًا للأوقية.

وأوضحت أن أرباح الشركة قبل الضريبة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالى، بنسبة 122% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتصل إلى 65.4 مليون دولار، وانخفضت تكاليف الإنتاج بنحو 11% فى فترة المقارنة لتصل إلى 71.3 مليون دولار، مما أدى إلى تراجع تكلفة إنتاج أوقية الذهب بنسبة 21% لتصل إلى 581 دولارًا، لافتة إلى أن إنتاج الشركة من ذهب منجم السكرى فى مصر ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 14% ووصل إلى 124.296 ألف أوقية مقابل 109.187 ألف أوقية خلال نفس الفترة من العام الماضى، فيما انخفض بنسبة 19% مقارنة بإنتاجها خلال الربع الأخير من العام الماضى.

وتحصل الهيئة على 55% من أرباح «سنتامين» عن عملياتها فى منجم السكرى، بعد أن تسترد الشركة التكاليف الاستثمارية، كما تحصل على 3% إتاوة، وتورد الشركة قيمة الإتاوة لهيئة الثروة المعدنية مرتين سنويًا.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر

منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

الآن

«معركة فوتوشوب» بين دواين جونسون وكيفن هارت

مصرع متهمين بقتل أمين شرطة أثناء القبض عليهما بالقليوبية

اختراق «تويتر».. والموقع يطالب مستخدميه بتغيير كلمات السر

«هروب المدرب الجديد».. الزمالك في ورطة بسبب «جروس»

الأكثر قراءة

«هروب المدرب الجديد».. الزمالك في ورطة بسبب «جروس»

«المالية» تكشف مواعيد صرف رواتب 4 شهور

«الأغلى في التاريخ».. «جروس» يتفق على مقدم تعاقده مع الزمالك

الصورة الأولى للضابط القطرى المتهم بدعم الحوثيين فى اليمن

ألبومات الصور

العسيلي يبدأ حفله في الأهرام الكندية بـ«مجنونة» (صور)

أحمد زكريا يتألق في حفل جامعة الأهرام الكندية (صور)

«الهواء القاتل».. 3 مقالب قمامة وراء 20% من وفيات سكان شرق القاهرة

جنات تتألق بحفل في جامعة الأهرام الكندية (صور)

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

«هروب المدرب الجديد».. الزمالك في ورطة بسبب «جروس»

«المالية» تكشف مواعيد صرف رواتب 4 شهور

«الأغلى في التاريخ».. «جروس» يتفق على مقدم تعاقده مع الزمالك

الصورة الأولى للضابط القطرى المتهم بدعم الحوثيين فى اليمن

كشكول

اختتام المراجعات المجانية لطلاب الاعدادية في 6 اكتوبر

حجازي: الطالب المتوسط يستطيع الإجابة علي 80% من أسئلة امتحانات الثانوية

المشاركون في احتفالية ختام برنامج سفراء الأزهر بالمنصورة يثمنون جهود الطيب

مساعد وزير التعليم: تتابع سير أعمال الامتحانات بمدارس مجموعة 30 يونيو

نقيب المعلمين يشارك الممرضين احتفالهم باليوم العالمي للتمريض

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

توجيه اتهامات في أمريكا إلى الرئيس السابق لـ«فولكس فاجن»

حدث في مثل هذا اليوم

اتفاقية تفيد باستحواذ إثيوبيا على حصة في الميناء البحري للسودان

لجنة مسيرات العودة تدعو الفلسطينيين للمشاركة في جمعة الغد

منوعات

«تويتر»: «تمكنا من إصلاح الخلل»

الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعًا يسمح للشباب بالتجول مجانًا بالقطارات

غدًا.. افتتاح بطولة إفريقيا للبلياردو «سنوكر»

ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

الصحة

دراسة: الابتعاد عن تناول اللحوم تُقلل نسبة الوفيات

الدستور على فيسبوك