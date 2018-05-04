البيت الأبيض: سيكون هناك عواقب لنشر بكين أسلحة فى بحر الصين الجنوبى

أعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة أثارت مع الصين مخاوفها المتعلقة بنشر أسلحة فى بحر الصين الجنوبى وستكون هناك عواقب قصيرة وبعيدة المدى على ذلك.



وكانت شبكة سي.إن.بي.سي الإخبارية الأمريكية، ذكرت الأربعاء نقلا عن مصادر قريبة من المخابرات الأمريكية أن الصين نشرت صواريخ كروز مضادة للسفن وأنظمة صواريخ سطح جو فى ثلاث من قواعدها فى بحر الصين الجنوبي.



ولدى سؤالها عن التقرير قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز فى إفادة صحفية روتينية «نحن على دراية تامة بالتسليح الصينى فى بحر الصين الجنوبي، وطرحنا تخوفاتنا بشكل مباشر مع الصينيين عن ذلك وسيكون هناك عواقب قصيرة وطويلة الأمد».