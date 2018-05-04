ضبط زيت طعام مجهول المصدر و5 أطنان ملح بأبوحمص

شنت إدارة التموين بمركز أبو حمص، برئاسة المهندس محمد النحراوى، حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدى لمهربى السلع المدعمة وتجار السوق السوداء، بالتنسيق مع مباحث التموين، برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.



أسفرت الحملة عن ضبط 70 كرتونة زيت طعام مجهول المصدر، و24 كرتونة لزيت كهرمانة مجمع بأحد المخازن، و5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بأحد معامل الألبان الغير مرخصة تستخدم فى تصنيع الجبن.



كما تم ضبط 40 كرتونة أسماك بدون فواتير بأحد المصانع الغير مرخصة، وضبط أحد الجزارين يقوم بالذبح خارج المجازر الحكومية، ومستودع وقود غير معلن عن الأسعار، ومحطة وقود تبيع سولار بأزيد من السعر، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لعدم إعلان عن الأسعار.



وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.