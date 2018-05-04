وزير الإعلام اليمنى: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة

أدان وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، بشدة قيام مليشيا الحوثي الإيرانية باستهداف مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في مدينة مأرب بعدد من صواريخ الكاتيوشا.



وأضاف الإريانى أن الحوثيين بهذه الأفعال الإجرامية يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة مسلحة، اعتادت قتل الأبرياء، فالمركز مشروع سلمي يهدف إلى إعادة الحياة الطبيعية لأطفال كانوا ضحايا تجنيد الحوثيين، والذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ولم يسلم من أذاهم.



وكان الحادث الذى وقع أمس الأول، قد أثار ردود فعل غاضبة واستياء العديد من المنظمات والشخصيات السياسية كونه الأول من نوعه، وعلى إثر ذلك تم نقل الأطفال إلى مكان آخر لتوفير الأمن لهم.