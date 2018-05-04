تعرّف على سعر «النيكل» اليوم
استقرت أسعار معدن النيكل، اليوم الجمعة، وسجل 14175 دولارًا للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
استقرت أسعار معدن النيكل، اليوم الجمعة، وسجل 14175 دولارًا للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
بدأ المطرب محمود العسيلي حفله الغنائي في جامعة الأهرام الكندية، بأغنية «مجنونة» وأعقبها عدد من الأغاني المختلفة. وأشعل العسيلي الحفل وسط حضور طلابي كبير من جامعة الأهرام الكندية، فيما سبقته المطربة ...
أشعل المطرب الشاب أحمد زكريا، حماس جمهور حفل جامعة الأهرام الكندية، وسط حضور طلابي كبير مقدما أغاني (بنتخاصم وأنا موافق). وغنت المطربة جنات في نفس الحفل، بينما سيغني المطرب محمود العسيلي الفقرة ...
«وكأنها تنفث رائحة الموت».. عبارة تصف بدقة مدافن القمامة فى مصر، التى تعمل ضد صدور المواطنين من سكان المناطق التى تقع فيها، فى ظل عدم وجود أساليب علمية صحية فى التخلص من النفايات، ما يسبب ...