محمود عباس رئيسًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

انتخبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني، الرئيس محمود عباس رئيسًا لها.



وقال "عباس"، في ختام دورة المجلس الوطني الثالثة والعشرين: «لا نريد الانقسام البغيض بين فتح وحماس».



وأوضح "عباس" أن هناك 3 مقاعد ستبقى في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لحركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.



وأكد مصدر مطلع في الرئاسة الفلسطينية، مساء أمس الخميس، أنه تم التوافق على أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تم إضافة 6 أعضاء ليبلغ مجمل أعضاء اللجنة التنفيذية 15 عضوًا.