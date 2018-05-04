أسعار الخضروات اليوم.. والبطاطس بـ4 جنيهات

ينشر «الدستور» أهم الأسعار الاسترشادية للخضروات بسوق العبور، اليوم الجمعة، حيث استقرت الأسعار، وسجلت أسعار الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والفاصوليا 6 جنيهات، والبسلة 5 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والفلفل الألوان 12 جنيهًا.



وتراوح سعر كيلو الكوسة من 4 إلى 8 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والثوم 20 جنيهًا، والفلفل 6 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات، والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات.