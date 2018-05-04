غدا.. استئناف مدير مركز شباب سراى القبة على حكم حبسه

تنظر محكمة جنح مستأنف الزيتون غدا السبت، استئناف مدير مركز شباب سرايا القبة، و3 من عمال الإنقاذ من الغرق على حكم حبسهم سنة، بتهمة الإهمال المتسبب فى وفاة الطفل نور الحسينى غرقا فى حمام سباحة مركز الشباب.



بدأت القضية بتلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من سيدة بغرق طفلها فى حمام سباحة نادى سرايا القبة، واتهمت إدارة مركز الشباب بالإهمال المتسبب فى وفاته، وقالت إن هناك حالات وفاة سابقة حدثت داخل حمام السباحة، نظرا لعدم وجود متخصصين وأفراد إنقاذ يراقبون الأطفال داخل المياه.



وصرحت نيابة الزيتون، بدفن جثة الطفل وأمرت بحبس مدير المركز، و3 من عمال الإنقاذ بحمام السباحة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة الإهمال المتسبب فى وفاة الطفل فعاقبتهم بالحبس سنة.