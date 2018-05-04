القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
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08:31 م

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اقتصاد
الجمعة 04/مايو/2018 - 02:04 ص

تعرّف على أسعار الطوب.. اليوم

تعرّف على أسعار الطوب..
هويدا سعيد
dostor.org/2155649

استقرت أسعار الطوب، اليوم الجمعة، في الأسواق؛ وبلغ سعر «الأسمنتي المفرغ» مقاس 40×20×20 سنتيمترًا، نحو 4750 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 570 جنيهًا للألف طوبة.

وبلغ سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×12 سنتيمترًا، 3855 جنيهًا للألف طوبة، وسجل سعر الطوب الأسمنتي المُصمت 25×12.5×6 سنتيمترات نحو 650 جنيهًا للألف طوبة.

وسجل سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمتر نحو 520 جنيهًا للألف طوبة، وبلغ سعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترًا نحو 950 جنيهًا، والرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترات 860 جنيهًا.

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