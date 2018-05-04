محمود عباس: لا عقوبات على غزة ورواتب الموظفين ستصرف اليوم

أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أن حكومة الوفاق الوطني لم تتمكن من دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة شهر أبريل الماضي لأسباب فنية، مؤكدا أنه سيتم صرف رواتب موظفي السلطة اعتبارا من اليوم.



وأضاف عباس خلال كلمته في ختام اجتماع المجلس الوطني المنعقد بمقر الرئاسة بمدينة رام الله «لا أقبل بكلمة إجراءات عقابية أو عقوبات، فلا يوجد من يعاقب شعبه، وما حدث عبارة عن إجراءات فنية».



وأوضح عباس أنه تأخر صرف الرواتب الشهر الماضي، ولكنها ستصرف من اليوم وعليكم التحدث بأسباب الانقسام، وعلينا أن نتحلى بالجرأة لنقول من هو المخطئ.



وأشار الرئيس، إلى أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والمبادرة الوطنية والجبهة الشعبية يستحقون أن يكون لهم مقاعد في المجلس الوطني، قائلا: «من أجل الوحدة الوطنية سنخترع لهم مقاعد داخل المجلس».