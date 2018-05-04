القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
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الجمعة 04/مايو/2018 - 01:59 ص

حملة موسعة لرفع الإشغالات بشوارع أكتوبر

حملة موسعة لرفع الإشغالات
ندى حمدى - مصطفى حربى
dostor.org/2155641

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملة موسعة بدائرة قطاع أكتوبر؛ لتحقيق الأمن والانضباط، ورفع كل الإشغالات والمعوقات من الميادين والطرق الرئيسية بنطاق القطاع.

وشارك في الحملة قيادات وضباط مديرية أمن الجيزة، ومدير وضباط شرطة المرافق بالاشتراك مع الإدارات العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن، وفي مجال المرافق عن ضبط 11 ترابيزة، و9 إستاند، و2 عربة فول، و41 لافتة بدون ترخيص.

كما تمكنت الحملة في مجال المرور من ضبط 130 حالة سحب متنوع، و175 نموذج، و10 "كلابش"، و5 "توك توك"، و10 "سيرفيس"، و28 "ونش".

وتحررت المحاضر اللازمة وعرضت على النيابات المختصة للتحقيق.

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