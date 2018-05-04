ننشر جوائز مسابقة الشباب للفنون البصرية فى دورتها السادسة

شهد مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية٬ افتتاح مسابقة "الشباب للفنون البصرية" في دورتها السادسة، وخلال المعرض الذى تم افتتاحه من قبل الناقدة الفنانة الدكتورة أمل نصر.



وأعلن الفنان الدكتور وليد قانوش، عن نتائج المسابقة والجوائز المقررة والتى حددتها اللجنة المشكلة للتحكيم – وهى لجنة بقرار مجلس الإدارة والمعتمدة من رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتور فتحى عبدالوهاب، ومشكلة من الدكتورة عزة أبوالسعود، والفنان ماهر جرجس، والفنان هانى السيد وقومسير المعرض الدكتور عادل مصطفى.



وجاءت النتائج كالتالي:

- الجائزة الكبرى: حصلت عليها الفنانة تقوى الله صبرى بمبلغ 5000 جنيه.

- الجائزة الأولى: قيمتها 3000 جنيه، حصلت عليها إسراء يسرى كاظم.

- الجائزة الثانية: قيمتها 2000 جنيخ، حصلت عليها نورهان أحمد إبراهيم.

- الجائزة الثالثة: قيمتها 1000 جنيه، وحصلت عليها رشا صابر جوهر.



وفاز بالجوائز التشجيعية (شهادات تقدير): راندا خليل٬ على مصطفى على٬ ندى حسن حنفى.



وجائزة لجنة التحكيم وفازت بها الفنانة مروة إسماعيل عبدالحكيم.