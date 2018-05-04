القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
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الثقافة
الجمعة 04/مايو/2018 - 01:25 ص

«كتاب اليوم» يصدر «الفتوى والإفتاء» للدكتور شوقى علام

«كتاب اليوم» يصدر
نضال ممدوح
dostor.org/2155616

«الفتوى والإفتاء.. البناء والمنهجية» هو عنوان أحدث إصدارات «كتاب اليوم»، تأليف دكتور شوقى إبراهيم علام مفتى الجمهورية.

وفيه يقدم لنا علام كل ما يتعلق بأمور الفتوى وأهميتها ومكانتها ودورها فى استقرار المجتمعات٬ والأمور التى ينبغي أن تراعى فى ديننا الحنيف٬ كما يوضح الشروط الواجب توافرها فى المفتى وتكوينه العلمى فى دراسة الفقه والأصول٬ دراسة مستفيضة وإلمامه بالواقع وعوالمه والتطور العلمى الذى يقود قاطرة الحياة.

ويقول علام فى مقدمة كتابه: لا شك أن الفتوى من أهم الأمور التى ينبغى أن تراعى فى ديننا الحنيف٬ فالفتوى لها أهمية كبيرة فى دنيا الناس فهى التى تبين حقيقة مسار أفعالهم وتحدد طرق العلاقة التى تكون بينهم وبين الله سبحانه وتعالى٬ وخاصة إذا كانت صادرة ممن هو أهل لها٬ متمرساً بها قادراً على تحديد حالة من يستفتيه.

وهنا تكمن أهميه العلم الشرعي فى الشخص المستفتَى٬ ومنه يكون قادرا على بيان فتواه للمستفِتى٬ وقضية البيان وتحقق العلم الشرعى وغيرها من القضايا التى تتعلق بالفتوى وأهميتها من القضايا المهمة فى هذا الموضوع.

وأضاف مفتى الجمهورية: لذلك أحببنا أن نتطرق إلى الكلام عن الفتوى وبنائها ومنهجيتها٬ وواقعها فى العالم المتغير الذى نعيش فيه٬ وما الواجب علينا تجاة بيانها من بيان حجم وخطورة الإقدام عليها بلا علم٬ وأن هذا الأمر هو سبب البلاء الكبير فى ظهور فتاوى الجماعات المتشددة٬ وتذبذب وضع المجتمع وانتهاج بعض أفراده نهج الشدة فى غير محلها وكانت الفتوى الشرعية سبيلاً كبيرا لأولئك المتشددين فى ذبذبة وضع المجتمعات فى كثير من الدول الاسلامية.

الكتاب يشرح بلغة مبسطة، ولكنها علمية، قضية الفتوى والإفتاء التى تهم المسلم فى كل ما يواجهه فى حياته ومعاملاته.

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