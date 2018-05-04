القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
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الثقافة
الجمعة 04/مايو/2018 - 01:21 ص

اليوم.. عرض فيلم «أرض الخوف» بصالون علمانيون

اليوم.. عرض فيلم
نضال ممدوح
dostor.org/2155613

تُنظم حركة علمانيون عرض فيلم "أرض الخوف"، إنتاج عام 1999 من تأليف وإخراج داود عبدالسيد وبطولة أحمد زكي ، وذلك في تمام السادسة من مساء اليوم الجمعة، بمقر الحركة بوسط البلد، وتستضيف الحركة الناقد الفني الدكتور نادر رفاعي؛ للحديث عن الفيلم والجوانب الفنية.

وحصل فيلم "أرض الخوف" على العديد من الجوائز، منها جائزة الهرم الفضي في الدورة الـ23 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي كأفضل فيلم عربي وأفضل إخراج.

كما حصد الفيلم معظم جوائز الدورة الـ27 لمهرجان جمعية نقاد وكتاب السينما المصرية، فقد حصل الفيلم على جوائز أفضل إخراج وأفضل فيلم وأفضل ممثل مساعد وأفضل ماكياج، ونال الفنان أحمد زكي جائزة أفضل ممثل عن دوره في هذا الفيلم.

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