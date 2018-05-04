القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
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الجمعة 04/مايو/2018 - 03:49 ص

شاهد.. وفاء عامر تشعل أجواء «نسر الصعيد» بالرقص البلدى

شاهد.. وفاء عامر
منار إبراهيم
dostor.org/2155612

تواصل الفنانة وفاء عامر تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسل «نسر الصعيد»، والمقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.

وشاركت «وفاء» مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات والصور الشهير «إنستجرام» ظهرت من خلاله داخل الكواليس، وحولها عدد كبير من النساء اللواتي حرصن على الاحتفال بها بالرقص والغناء البلدي.

وكانت «وفاء» انتهت من تصوير جزء كبير من مشاهدها، ومن المقرر أن تنتهي من التصوير بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

المسلسل من بطولة محمد رمضان، وفاء عامر، والفنانة التونسية درة، سلوى خطاب، دينا، عايدة رياض، سيد رجب، عائشة بن أحمد، باسل الزارو، محمد عز، أحمد داوود.


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