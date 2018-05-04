القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
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تقارير ومتابعات
الجمعة 04/مايو/2018 - 05:24 ص

«الجليد الأسود».. أبرز المعلومات عن أكبر طائرة فى العالم

أكبر طائرة في العالم
أكبر طائرة في العالم
دعاء راجح
dostor.org/2155599

وسط مساعي العالم في البحث عن امتلاك أقوى المعدات وأكبرها، تتسابق الشركات العالمية للوصول إلى تلك الأهداف التي يسعى إليها العالم، لتكون واحدة من تلك الأهداف هي إنتاج أكبر طائرة في العالم، والتابعة لمؤسسة "Stratolaunch"؛ لإطلاق أول رحلاتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتعد هذه الطائرة العملاقة التي تسمى "الجليد الأسود" تجسيدًا لرؤية بول ألين، المؤسس والمشارك لشركة Microsoft، وهي مزودة بجناحين يزيد طولهما عن طول ملعب كرة قدم، وهي مجهزة بمقصورتى قيادة، و28 عجلة و6 محركات، من التي تستخدم عادةً لتشغيل طائرات 747 جامبو، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويتم دعم المؤسسة الأمريكية الخاصة بالنقل الجوي والفضائي "Stratolaunch" من قبل المستثمر الملياردير، بول ألين، والتي تهدف إلى تقديم رحلات خاصة إلى الفضاء للمسافرين والبضائع وللأقمار الصناعية.

وسيتم استخدام "الجليد الأسود"، أكبر طائرة في العالم من أجل نقل الصواريخ التي تحمل أقمارًا صناعية وتنقل المسافرين إلى الغلاف الجوي العلوي للكرة الأرضية، حيث تنطلق الصواريخ في رحلات إلى الفضاء الخارجي، وخلال فعاليات الندوة الـ34 للفضاء، التي انعقدت في كولورادو، وكشفت "Stratolaunch" عن أنها تأمل في إجراء أول رحلة لتلك الطائرة الوحش خلال موسم الصيف.

وتسعى مؤسسة "Stratolaunch "من خلال استخدام الطائرة العملاقة، والعمل كمنصة جوية عملاقة في السماء، تتولى توصيل الحمولات إلى الفضاء بشكل أسرع، وبتكلفة أقل من التقنيات القائمة وتعد الطائرة العملاقة إحدى خطط المؤسسات في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى استخدامها لإطلاق صاروخ بحجم المكوك.

ويمكن إطلاق طائرة "الجليد الأسود" من أي مكان بشرط توافر مدرج كبير بما يكفي لاستيعاب الطائرة العملاقة بأمان، وبمجرد اكتمال مهمتها، يمكن أن تعود الطائرة للهبوط على المدرج، والاستعداد للإقلاع منه مجددًا.

وتعتمد الطائرة العملاقة ذات الجسمين التوأم على 6 محركات تزن 4.000 كجم، كل منهما مجهز بمقصورة القيادة الخاصة به، إلا المقصورة اليمنى هي التي تستخدم لقيادة الطائرة بواسطة طاقم من 3 أفراد، هم قائد الطائرة ومساعده ومهندس طيران، ويصل وزنها ما يقرب من 2.2 طن بدون أية شحنات، وتم تصميمها لتحمل أقصى وزن للإقلاع يصل إلى 5.9 طن.

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