شاهد.. الأكشن يسيطر على البرومو الثانى لمسلسل «كلبش 2»

طرح المنتج تامر مرسي البرومو الدعائي الثاني لمسلسل «كلبش 2»، المقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.



وشارك «مرسي» البرومو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، والذي غلب عليه حالة من الأكشن والإثارة بمشاهد المطارادات بين الشرطة والمجرمين.



تدور الأحداث بعد ترقية الرائد سليم الأنصاري، حيث ينتقل إلى مرحلة جديدة من حياته، فيتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب، وتنقلب حياته رأسًا على عقب.



«كلبش 2»، من بطولة أمير كرارة وهيثم أحمد زكي وأحمد صلاح حسني وأشرف زكي ومحمد محمود عبد العزيز وعبد الرحمن أبو زهرة وأحمد حلاوة وصبحي خليل، وعمر الشناوي حفيد كمال الشناوي.