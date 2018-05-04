الداخلية تكشف تفاصيل مقتل المتهمين باستشهاد رقيب شرطة بالقليوبية

لقى المتهمان فى واقعة استشهاد رقيب شرطة من قوة مباحث قسم مكافحة المخدرات بأمن القليوبية، مصرعهما خلال مداهمة أحد أوكار المخدرات للقبض عليهم بمنطقة أبوالغيط بمركز القناطر الخيرية.



وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، بأنه فى إطار الجهود الأمنية لتحديد أماكن اختباء وضبط المتورطين فى واقعة استشهاد رقيب شرطة من قوة مباحث قسم مكافحة المخدرات بأمن القليوبية بتاريخ 30 إبريل الماضى، وعقب تقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات شارك فيها قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديريتى أمن القليوبية والجيزة لاستهدافهم بأماكن اختبائهم، وحال استشعارهم بوصول القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم مما أسفر عن مصرعهم وهم كلٍ من:



• صبحى سلامة أحمد عبد الحميد (عاطل -محكوم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه وبالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه فى جنايتى "مخدرات، سلاح" بمركز القناطر الخيرية، والسابق اتهامه فى أربعة قضايا "مخدرات،سلاح " بالمركز) عُثر بجواره على (طبنجة حلوان وبخزينتها 3 طلقات و5 فوارغ لذات العيار ).



• وشقيقه سيد (عاطل -مطلوب ضبطه وإحضاره فى جناية مخدرات بالمركز - والسابق إتهامه فى قضية "مخدرات " بالمركز)، عُثر بجواره على (بندقية خرطوش وبخزينتها 3 طلقات و6 فوارغ لذات العيار).



• شقيق آخر لهما محمد (مسجل جنائى -هارب من السجون العمومية خلال أحداث يناير أثناء قضاء تنفيذ العقوبة فى القضية رقم 113352009 جنايات مركز القناطر الخيرية مخدرات "محكوم عليه بالمؤبد فى 3 جنايات" قتل وسلاح نارى مخدرات"، وبالسجن 13 سنة فى جنايتى مخدرات بالمركز والسابق اتهامه فى 11 قضية "مخدرات، سلاح ")، عُثر بجواره على (بندقية آلية وبخزينتها 11 طلقة و6 فوارغ لذات العيار ).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.