بالصور.. حفل «جنات» فى جامعة الأهرام الكندية

قالت النجمة جنات، بعد انتهاء حفلها في جامعة الأهرام الكندية، إنها فوجئت بالإقبال الجماهيري الكبير، رغم الإجراءات الأمنية المشددة غير المسبوقة ولكن الحضور والتفاعل كان جيد جدًا وهذا ما أسعدها، وأيضًا شعورها بالراحة في اللوك الجديد الذي ظهرت به وهو اعتمادها على الملابس الكاجوال المريحة عكس ما عودت جمهورها عليه.



وأقامت جامعة "الأهرام الكندية" التابعة لمؤسسة "الأهرام" حفلها السنوي بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الآلاف من طلبة الجامعة وأحيت جنات الجزء الأول من الحفل، وغنت عددًا من أشهر أغانيها مثل: "عايزة أقرب"، و"حب جامد"، و"مرة تعالى"، و"اتغير حالي"، و"ملهوفة عليك"، و"اللي بيني وبينك"، و"حبيبي على نياته"، و"وحشني سؤاله"، و"مين بيعيش"، و"عيشني أكتر"، و"يا مسا الجمال"، و"متفكرنيش" و"سهر الليالي" للمطربة فيروز، وقد قام بتصوير الحفل كوتي أيمدجز.



يُذكر أن آخر حفلات "جنات" كان أحيائها حفل الربيع بجامعة بدر، وحفل افتتاح بطولة أفريقيا للاعبين المحليين في المغرب والتي تمت إقامتها بملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، وتجهز "جنات" خلال الوقت الحالي ألبومًا غنائيًا جديدًا، والذي تتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم عزيز الشافعي ومحمد يحيى وأمير طعيمة، بالإضافة إلى أغنيتين مع عصام كاريكا، والملحن المغربي رضوان الديري، الذي تسعى لتجديد التعاون معه بعد أغنية "ماما أفريكا" التي طرحتها قبل أشهر قليلة.