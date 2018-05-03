مباحثات روسية فلسطينية مشتركة لدعم السلطة في مواجهة الاحتلال

عقدت ممثلون من فلسطين وروسيا، اليوم الخميس، جلسة مباحثات تناولت الأوضاع السياسية والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، والاتفاق على عقد الجولة الثالثة للجنة الحكومية الفلسطينية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجارة في سبتمبر المقبل في مدينة رام الله.



جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تيسير جرادات، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الأوروبية السفيرة أمل جادو، بوفد روسي رفيع المستوى في مقر وزارة الخارجية والمغتربين في مدينة رام الله اليوم، وذلك حسب وكالة معا الفلسطينية.



وتطرق جرادات لآخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وانعقاد المجلس الوطني والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية، وخطة الرئيس محمود عباس التي تضمنت عقد مؤتمر دولي للسلام منتصف العام الجاري.



وأكدت جادو على الدور الروسي الفاعل. وتطرقت إلى مخرجات القمة العربية الأخيرة.



وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي، وعقد الجولة الثالثة للجنة الحكومية الفلسطينية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجارة في شهر سبتمبر المقبل.



وطالبت جادو الوفد بمواجهة أي مشروع يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وطالبتهم بالتدخل السريع من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.



من جانبه، أكد ستيبانوف على الموقف الروسي حيال الوضع في المنطقة وفي الأراضي الفلسطينية. وشدد على ضرورة العودة إلى المفاوضات.