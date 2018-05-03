إطلاق التيار بمحطة كهرباء هضبة الجلالة

أطلقت شركة مدكور، المسئولة تنفيذ محطة كهرباء الجلالة، التيار بالمحطة المؤقتة جهد 220 ك.ف، بنجاح وذلك لتغذية مشروع منتجع الجلالة بالعين السخة.



وكان من المقرر الانتهاء من محطة محولات الجلالة، فى يوليو القادم، والتى تنفذه شركة مدكور، ولكن بناءً على رغبة العميل بتغذية بعض أحمال المشروع بنهاية شهر أبريل، قدمت شركة مدكور مقترح إنشاء محطة مؤقتة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، الأمر الذى لاقى بالموافقة لكونه الحل الأمثل لتغذية المشروع حتى يتم الانتهاء من المحطة الدائمة فى الميعاد المخطط له.