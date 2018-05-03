27 سيدة تتهمن المذيع الأمريكي «تشارلي روز» بالتحرش الجنسي

كشفت مصادر أمريكية اليوم الخميس، عن ارتفاع حالات الاتهام بالتحرش الجنسي، إلى المذيع الأمريكي الشهير تشارلي روز، إلى 27 سيدة، اتهمنه بالاعتداء عليهن جنسيا.



وكانت مصادر أمريكية كشفت في نوفمبر الماضي، عن وقف عدة شبكات تلفزيونية التعامل مع تشارلي روز بعد ادعاء 8 سيدات بالتحرش الجنسي بهن.



وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها اليوم، إن 27 امرأة عملن مع تشارلي روز على مدى ثلاثة عقود، اتهمنه بالتحرش الجنسي، وذلك حسب ما نقلت شبكة "NBC" نيوز الامريكية.



وأشارت الشبكة إلى أن الصحيفة قابلت 14 موظفًا في شبكة "CBS News"، التي قدم فيها روز برنامجه الشهير "CBS This Morning" و"60 Minutes"، والتقت أيضا 13 امرأة أخرى عملن مع روز في برنامج "60 Minutes" في قناة "PBS"، حيث استضاف برنامجًا حواريًا باسمه، وجميعهم قالوا إنهن تعرضن للتحرش جنسيا من قبل روز.



فيما قالت إدارة قناة "CBS News " للصحيفة إنها لم تكن على علم بأفعال روز.



وذكرت الصحيفة أن الـ 27 سيدة يضافن إلى الثمانية الأوائل اللاتي اتهمن روز بالتحرش بهن جنسيا، وبذلك يرتفع عدد من اتهمنه بالتحرش إلى 35 سيدة.