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الخميس 03/مايو/2018 - 11:41 م

افتتاح نقطة إسعاف جديدة بمشيرف فى المنوفية

أمجد عبدالحميد
أمجد عبدالحميد
وكالات
dostor.org/2155574

افتتح اليوم الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير مرفق إسعاف المنوفية، بمرافقة بسيوني عيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، نقطة إسعاف جديدة بقرية مشيرف لخدمة قري الوحدة المحلية بمشيرف، ولتلبية احتياجات الأهالي من هذا المرفق الحيوي، وذلك وسط حضور كبير من الأهالي الذين عبروا عن فرحتهم بقدوم السيارة وطاقمها الطبي.

وحضر مراسم الافتتاح محمد عزت، مساعد رئيس مركز ومدينة الباجور، والشاذلي عكاشة، رئيس الوحدة المحلية بمشيرف، وشادي نبوي البدري، مشرف عام المرفق بالمحافظة، وعدد من العمد والمشايخ والقيادات الشعبية بقرى الوحدة المحلية بمشيرف.

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