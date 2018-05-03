القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
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الخميس 03/مايو/2018 - 11:37 م

«نقيب الصيادلة» يتقدم ببلاغ ضد الأمين العام السابق

الدكتور محى عبيد،
الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة
سارة سعودي - فاتن خديوي
dostor.org/2155572

قال الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، إنه تم تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت ضد الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة، لاتهامه بالسب والقذف والبلاغ الكاذب عبر وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأضاف عبيد أن الأمين العام السابق دأب على افتعال الأزمات المتكررة داخل النقابة وترديد اتهامات باطلة، وتم إيقافه عن ممارسة مهام عمله بعد جلبه لبلطجية، في 16 أبريل الماضى، واقتحام النقابة بالقوة وتكسير الأبواب وغلق أبواب اتحاد نقابات المهن الطبية وتعطيل مصالح كافة أعضاء الاتحاد بمشاركة بعض زملائه، ما تسبب فى اتخاذ قرار بإيقافه عن ممارسة عمله لحين عرض الأمر على الجمعية العمومية.

وأشار عبيد إلى أن ما فعله المذكور يخالف لائحة آداب المهنة ونصوص قانون الصيادلة والأعراف المهنية، وسيتم محاسبة المخطىء والمتجاوز، وفقًا للقانون.

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