«معركة فوتوشوب» بين دواين جونسون وكيفن هارت

اشتعلت معركة ساخرة مؤخرًا بين النجمين الأمريكيين دواين جونسون "ذا روك"، وكيفن هارت، على موقع "انستجرام".



بدأت المعركة بعدما رزق جونسون بمولودته قبل أيام، ونشر صورة له مع طفلته، وبعدها بأيام نشر الممثل الأمريكي كيفن هارت على حسابه على «انستجرام» صورة معدلة ببرنامج «فوتوشوب» بينما رأسه هو مكان رأس المولودة الجديدة وكتب فوقها: «الانترنت لن يهزم أبدًا.. هذا مضحك جدًا».



وبعدها نشر دواين جونسون نفس الصورة على على حسابه وكتب فوقها عبارات لصديقه هارت بطريقة مخاطبة الأطفال: «إلى إبني كيفن هارت، رويدًا رويدًا، أنا لا أعرف من أين أبدأ، أبيك سيظل يحبك ويحميك دائمًا».



ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام كيفن هارت بعمل صورة مشابهة معدلة بينما يجلس محتضنًا طفل صغير، وووضع رأس دواين جونسون بدلًا منها، وكتب فوقها ساخرًا: «حوار مطول دار بيني وبين صديقي الأحمق الليلة الماضية حول العمل.. نعمل بجد كبير، ونضع أهداف كبيرة لنحققها في 2018».